美國聯邦通訊委員會（FCC）以國家安全為由，表決通過禁止大陸三大電信業者直接取得美國電話號碼，此舉目的在防範與詐騙相關的自動語音騷擾電話（robocalls），並進一步遏制潛在的網路間諜威脅。

路透報導，這項決定禁止中國移動、中國電信、中國聯通，以及其他支持網際網路協定（IP）的服務供應商直接取得美國電話號碼資源。

FCC主席卡爾（Brendan Carr）在表決前發表聲明說：「這項決定將加強我們抵禦不法分子和非法自動撥號電話的第一道防線。」

先前，FCC已禁止這三家電信業者向美國提供國際電信服務。FCC也禁止使用華為和中興設備的IP供應商提供的服務。這兩家大陸企業已被FCC列入國家安全風險名單。

FCC目前也正在考慮其他措施，包括禁止大陸電信業者接入美國網路，以及禁止它們在美國營運資料中心。

過去一年，川普政府對大陸電信行業展開大規模封堵。FCC上個月正式投票通過，自2028年12月起禁止所有大陸實驗室為在美國銷售的電子產品進行檢測認證，並同步發布擬議規則，計劃撤銷被認定構成國家安全風險的大陸企業直接獲取號碼的授權。

同樣在10月，香港老牌電信商、電訊盈科旗下子公司香港電訊在FCC的壓力下，同意於2027年9月前停止在美國的業務運營。

美方針對電信領域的連番舉措引發北京不滿。針對禁令提案，大陸商務部曾多次稱「如果美方一意孤行」，中方將採取必要反制措施，維護自身正當權益。

近年來，美國日益擔憂中方接觸電信數據和基礎設施，可能引發間諜活動及其它危害。華爾街日報2024年報導稱，一個由大陸政府支持、名為「鹽颱風」（Salt Typhoon）的網路駭客，先後入侵美國多家網路服務提供商，竊取了消費者的通話記錄和美國通話數據，並滲透了美國電信公司及電信基礎設施企業，可能為未來發動網路攻擊做準備。