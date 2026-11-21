特斯拉執行長馬斯克今年再次跟隨美國總統川普的訪陸團隊到廣東深圳，出席亞太經合會（ＡＰＥＣ）活動，結束深圳行程後隨即飛往上海，前往特斯拉上海超級工廠，儘管行程只有二十四小時，但他反覆自稱「中國的超級粉絲」，然而他這次行程沒有帶來「全自動輔助駕駛」（ＦＳＤ）在陸審批和大規模推送的新時間表。

界面新聞報導，在深圳期間，馬斯克先是遠端參與美國訪談節目。談到初到深圳印象時，他稱深圳是一個巨大的城市，有非常酷的建築，這裡是大陸最先進的科技中心。每次來到大陸，他都會為這裡的規模和壯麗感到震撼。他也鼓勵美國觀眾親自來大陸看看。

結束深圳行程後，馬斯克飛往上海，前往特斯拉上海超級工廠。特斯拉副總裁陶琳在社群平台發文表示，馬斯克專程到上海感謝亞太及中國團隊，與員工交流輔助駕駛、人形機器人等業務進度。

對於為什麼要來上海，馬斯克說得很直接：「我想來上海，感謝亞太以及中國團隊。」

從公布的現場照片看，馬斯克身穿黑色外套，手持麥克風與員工交流。

合照時，他站在人群中間，雙手豎起大拇指，周圍不少員工也一起比讚、揮手。現場還能看到歡迎他來到上海超級工廠的標語。

快科技報導，馬斯克還收到一份上海「特」產，是工廠同事們自己設計、自己動手製作的全球限量金屬模型。

據照片顯示，該模型為特斯拉旗下車款與上海「三件組」（上海陸家嘴的三座代表性摩天大樓，分別是上海中心大樓、上海環球金融中心、金茂大樓）。

陶琳稱，這本來是同事們閒暇時利用邊角料創意的興趣之作，沒想到成就了一件絕佳心意。

她還透露，「馬斯克很喜歡這個設計，特斯拉人不僅會造車，浪漫起來也這麼硬核，這是上海工廠的特別『交付』，也是中國精密製造的魅力。」

照片還顯示，特斯拉公司汽車業務資深副總裁、大中華區總裁朱曉彤陪同馬斯克到訪。