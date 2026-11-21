特斯拉執行長馬斯克今年再次跟隨美國總統川普的訪陸團隊到廣東深圳，出席亞太經合會（APEC）活動，結束深圳行程後飛往上海，前往特斯拉上海超級工廠，儘管行程只有24小時，但他反覆自稱「中國的超級粉絲」，然而這次行程沒有帶來「全自動輔助駕駛」（Full Self-Driving，FSD）在陸審批和大規模推送的新時間表。

界面新聞報導，在深圳期間，馬斯克先是遠端參與美國訪談節目。談到初到深圳印象時，他稱深圳是一個巨大的城市，有非常酷的建築，這裡是大陸最先進的科技中心。每次來到大陸，他都會為這裡的規模和壯麗感到震撼。他也鼓勵美國觀眾親自來大陸看看。

結束深圳行程後，馬斯克飛往上海，前往特斯拉上海超級工廠。特斯拉副總裁陶琳在社群平台發文表示，馬斯克專程到上海感謝亞太及中國團隊，與員工交流輔助駕駛、人形機器人等業務進度。

對於為什麼要來上海，馬斯克說得很直接：「我想來上海，感謝亞太以及中國團隊。」

從公布的現場照片看，馬斯克身穿黑色外套，手持麥克風與員工交流。