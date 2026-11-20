中國大陸「玲瓏1號」小型模組化核子反應爐（SMR）預料將於今年底前啟動，並達成商業運轉，屆時將成為全世界第一座進入完全商轉的陸上小型壓水式反應爐，證明中國在SMR核電領域的發展已超前美國。

「玲瓏1號」設於海南省昌江縣，由中國核工業集團建造，興建工程僅耗時5年；發電能量為1.25億瓦，大約是標準大型核電廠的八分之一。大陸國家媒體報導，工作人員準備在年底前裝料，並將核電廠與電網連線。

SMR是傳統核電反應爐的縮小版，開發商希望能靠SMR來克服西方國家幾十年來在核電領域的難關，包括耗時太長，以及成本過高。SMR大部分零件都在工廠內大量生產，不像傳統核電廠的標準建造程序是在現場客製化施工，推升成本及執行風險。

在美國，投資者相信SMR能夠對資料中心提供所需的電力，以落實AI革命，並且已投入數百億美元進行開發，超過50種設計，但截至目前沒有一座開始運作，或證明能夠商業運轉。

「玲瓏1號」的成本並未公開。但據「卡內基中國」機構報告，這項首創的計畫的時程稍有延後，而且平均每度發電能量的建造成本是大型壓水式反應爐的2倍，發電成本比大型反應爐高出50%。

贊成SMR人士表示，藉由興建一系列的SMR，建廠成本及時間都將大幅減少。

中國企業也正在研發第四代SMR，能使用氣體或液態鈉作為反應爐的冷卻劑，不須用水來冷卻。