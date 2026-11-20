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陸股3大指數收跌…上證綜指險守3500點 逾5200檔股票下跌
中國大陸股市3大指數今天都開低走勢震盪，有超過5200檔股票下跌。上證綜指下跌1.22%，幾度徘徊3500點關卡，深證成指則是下跌3.09%，A股市場持續調整。
上證綜指（滬指）今天收盤報3533.79點，下跌43.82點，跌幅1.22%；深證成指收盤報10256.39點，下跌326.82點，跌幅3.09%；創業板指報2212.13點，下跌81.22點，跌幅3.54%。
綜合分析指出，AI利空影響及美國聯準會升息的預期，資金加速離場，A股延續近日偏弱走勢。
新京報貝殼財經引述富國基金總經理陳戈說，本輪A股估值回調幅度已接近2015年、2022年水準，科技類股的估值回調尤為明顯。他並表示，當前A股相對於已開發市場的折價程度較深。
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