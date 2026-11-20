近日在浙江杭州舉行的2026雲橋大會上，月之暗面Kimi高級研發工程師、開發者關係負責人唐飛虎以女僕裝造型登台發言，造型被指酷似競爭對手DeepSeek的擬人形象「大肥魚」（網友二創的「鯨魚娘」），引發熱議。對於為何公開穿女裝？唐飛虎表示，穿女裝是他的日常，並反問「對一個trans（跨性別）來說，這（裝扮）不是很正常的嗎？」至於為何不Cos自家Kimi卻扮DeepSeek藍色大肥魚，他的回應是「Kimi的Cos服還沒做好。」

2026-11-20 14:26