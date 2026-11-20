亞太經濟合作會議（APEC）峰會剛落幕，中華經濟研究院第一研究所長劉孟俊20日觀察到，全球經貿已從單純整合，轉向經濟安全優先，貿易便利化與安全審查的衝突加劇中小企業挑戰。

面對大陸數據跨境管理的「生態圍牆」，他建議台灣可以聯合理念相近夥伴制定標準。中美AI管控趨嚴背景下，需將AI深化至傳統產業以提升生產力，並密切監控地緣政治緩和帶來的利率正常化機會。

劉孟俊20日在國策研究院所舉辦「東協、APEC、川普亞洲行」座談會上指出，全球市場趨勢正從單純的經濟整合，例如關稅降低、投資開放，已轉向混合經濟安全與產業安全的模式，這種轉變導致各國政策執行時出現徘徊與矛盾。

他提到，儘管電子口岸設立的目的在加快通關，但原產地規則及安全審查的增加提高了交易成本，形成效率與安全之間的直接衝突。「相較於大型企業，以安全為導向的模式對中小企業的盈利能力和競爭力影響更顯著，需關注在供應鏈中的發展策略。」

劉孟俊認為，大陸在跨境數據流動方面，已建立嚴格「生態圍牆」，導致內外數據獲取存在不對稱性。而大陸數據管理方式與國際標準存在差異，隨意設定的標準影響了國際間的理解與合作。

因此他建議台灣，可以與理念相近的夥伴和家庭共同設定數據及意義標準。透過形成共同思維下的合作方向，應對國際標準分歧帶來的挑戰。

至於近期中美涉及多方會談，劉孟俊認為在實質進展上有限，需持續關注後續可能的重要突破，特別是雙方互動動向。「尤其美國聯合盟友加強了對AI技術的管控，特別是針對大陸AI發展的限制，代表AI治理成為國際關注焦點。」

他也提到，AI領域國際合作向來側重於突發事故通報與風險管控，目的在推動科技發展同時確保安全，不影響技術進步的整體進程。

在產業升級與宏觀經濟展望，劉孟俊認為，台灣可以將AI技術深化應用到傳統產業的生產力建設中，幫助中小企業適應先進趨勢，並透過國際合作營運培養相關人才。