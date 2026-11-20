中國南方電網公司指出，今年一月至十月，中國南方五省區（廣東、廣西、雲南、貴州、海南）新能源汽車產業鏈用電量占該區域電網售電量的百分之十七點一，同比增長百分之十四點八，對南方電網全網用電增量的貢獻率達到百分之三十四點一。

中新社報導，今年一月至十月，南方五省區化學原料和化學製品製造業用電量同比增長百分之十五點五，其中，十月單月同比上漲百分之十一點九。受海外企業六氟化鎢停產影響，全球高純氟化工供給收縮，帶動六氟磷酸鋰等電解液核心原料海外供給收緊。海外產能受限之下，中國相關氟化工企業搶抓市場窗口開足馬力組織生產，行業用電隨之快速走高。

與之形成對比的是，有色金屬冶煉和加工業用電量負增長，增降之間表明產業增長動力不再來自傳統基礎冶煉，而向電池專用新材料傾斜。

位於廣州番禺廣汽智聯新能源汽車產業園的因湃電池智能生態工廠，就是這個行業變化的縮影。今年一月至十月，該工廠用電量同比增長超百分之二十，產品就近供給廣汽埃安整車基地。

與此同時，中游製造端擴產達產節奏加快。今年一月至十月，南方五省區新能源汽車整車製造用電量同比增長百分之四十三，電池製造業也保持高速增長。

南方電網公司相關負責人表示，電力數據見證南方五省區新能源汽車產業鏈上下游協同並進，依托完整產業基礎與綠色電力資源，持續夯實新質生產力發展根基。