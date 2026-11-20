二○二六算力互聯網大會十八日在武漢開幕，中國工業和信息化部信息通信科技委常務副主任兼秘書長韓夏介紹，中國算力產業呈高速增長態勢，截至今年九月底，國家算力互聯網服務平台已面向全國分配算力標識一一九八萬條，匯聚資源三六二ＥＦＬＯＰＳ（每秒進行百億億次浮點運算，下同），賦能人工智能發展。

中新社報導，數據顯示，截至今年九月底，中國智能算力規模達二五九二ＥＦＬＯＰＳ，同比增長百分之一四六，穩居世界第二；已建成七十多條連接算力樞紐節點的算力傳輸通道，算網融合能力進一步增強。韓夏表示，當前正有序推進算力互聯網建設，促進算力跨區域、跨架構高效流動與優化配置。會上，國家算力互聯互通（湖北）節點正式啟動。依託該節點，湖北將連接東西部算力資源與產業需求，推動算力資源跨區域調度。

今年八月，湖北獲批中部地區唯一國家算力互聯互通區域節點。目前，該省已建成武漢—宜昌、武漢—襄陽—十堰四百Ｇ算力大通道。該省算力運載力指數長期位居中部首位、全國第一方陣，建成了省際、省內四通八達的算力高速運載網絡。

近年來，湖北推進算力應用，推出算力券、數據券、場景券等政策措施。同期舉行的算力與ＡＩ產業供需對接會上，集中發布算力需求場景清單、算力資源供給承接能力清單，展示詞元交易、算力金融等創新成果。

湖北省數據局政策和規劃處處長蕭競佳表示，從算力券申領情況看，芯片設計、健康醫療、科技創新、動漫文創等領域是該省用算主力。