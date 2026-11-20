十八日於上海舉辦的羅氏服務中國一百周年慶典上，羅氏宣布，總投資二十點四億元人民幣的上海生物製藥生產基地正式基建竣工。企業將持續深化在華布局，做強端到端全產業鏈，加碼本土創新研發與本地化生產。

中新社報導，上海生物製藥生產基地是跨國藥企首個在華實現大分子抗體生物藥本地化生產的基地，計畫二○二八年年中完成羅視佳本地化分包裝生產，二○三○年年底實現無菌灌裝生產。

研發層面，羅氏同步宣布設立藥品早期開發中國卓越中心，將於二○二七年年初啟用，並在上海新增生物製藥開發部門，承接全球早期臨床研究，緊密貼合中國高發疾病譜。未來二年至五年，羅氏製藥將有近二十款新產品，四十多個新適應證在中國提交上市申請，業務由腫瘤、特藥領域逐步拓展至更多疾病領域。

區域布局上，羅氏新成立羅氏（北京）醫藥有限公司，將圍繞產學研協同創新、人工智能（ＡＩ）創新孵化、臨床試驗合作等方向，聯動本土產業夥伴開展深度合作。

羅氏集團董事會主席施萬表示，這是他今年第三次到訪中國，中國創新發展速度令人印象深刻。強勁的發展活力與科技進步，是羅氏持續加碼在華投資、和中國共同成長的底氣。自一九二六年進入中國以來，羅氏已搭建起完整醫藥價值鏈，深度融入本土醫藥創新生態。

施萬說，中國始終是羅氏全球戰略的重要組成部分，未來也將繼續發揮關鍵作用。羅氏對中國的長期發展充滿信心，將持續加大在華投資，深化全價值鏈布局，續寫下一個百年合作新篇。

羅氏集團全球首席執行官施楠珂稱，中國過去是、未來仍將是羅氏全球戰略的重要基石與創新引擎。邁入在華發展新百年，羅氏看好中國市場潛力，將持續落地突破性治療方案，兌現長期投入承諾。