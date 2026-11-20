大陸工業和信息化部（工信部）十七日消息，工信部覆函同意北京市、河北省、上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、湖北省、廣東省八個省（市）開展六Ｇ創新發展部省協同試點工作，統籌推進六Ｇ技術創新、產業發展和應用培育。

中通社報導，工信部前期印發「關於組織開展六Ｇ創新發展部省協同試點專項行動的通知」，按照「統籌推進、因地制宜、創新驅動、標桿引領」的原則，明確協同創新重點任務，推動形成全國六Ｇ創新「一盤棋」格局。

按照「通知」部署，經過自主申報、形式審查、現場評審、徵求意見等程序，確定八個省（市）開展試點工作。試點省（市）將遵循六Ｇ國際標準和產業研發節奏，立足地方產業基礎，重點在培育六Ｇ應用產業、夯實基礎產業、探索新型產品路線等方面開展攻關。

在試點探索中，各地將突出自身特色，圍繞新型終端、關鍵器件、操作系統、衛星互聯網等六Ｇ關聯產業，面向沉浸式通信、工業製造、具身智能、低空經濟、智慧海洋等六Ｇ潛在場景探索六Ｇ應用，推動技術創新與產業需求相結合，形成錯位互補的六Ｇ創新發展路徑。

此外，試點省（市）在實施六Ｇ相關項目過程中，若涉及六Ｇ相關領域的商業應用，有關企業應依規取得相關電信業務經營許可。未獲許可前，不得開展商業化應用場景探索。

根據部署，力爭到二○二九年，通過實施專項行動，形成一批自主創新的六Ｇ技術方案，培育一批前景可觀的新型業務應用場景，形成一批豐富多樣的新型終端產品，為六Ｇ商用落地提供有力支撐。

六Ｇ是第六代移動通信技術，是繼五Ｇ之後的新一代全球移動通信標準，多數性能指標預計比五Ｇ提升十到一百倍。五Ｇ關鍵字是「連接」，六Ｇ關鍵字是「智慧」，網路能自己學習、預測、優化，ＡＩ不再是外掛補丁，而是從設計之初就融入網路肌體。六Ｇ能將地面基站、低軌衛星、高空平台、無人機組成立體網路，覆蓋深山、遠洋、災害現場等信號盲區。