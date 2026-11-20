美國人工智慧（AI）巨頭OpenAI計劃進軍智慧型手機市場，鴻海集團旗下在港股上市的富智康已獲得相關項目組裝訂單，首款產品最快可能於2027年底上市。

證券時報從供應鏈獲悉，富智康已獲得OpenAI手機項目訂單，將參與相關產品的整機組裝。

富智康在香港上市，主要從事手機及其他電子設備的設計、製造及組裝業務。鴻海也是美國蘋果公司iPhone的主要代工商。

此外，財聯社引述知情消費電子供應鏈人士透露，OpenAI首款手機預計在2027年底或2028年上市。立訊精密、領益智造及瑞聲科技等蘋果供應鏈企業，也將參與零件供應等環節。

報導指出，若OpenAI手機最終上市，可能圍繞AI互動體驗與現有手機品牌展開更直接競爭。