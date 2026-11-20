聽新聞
0:00 / 0:00
聯想年營收衝千億美元 董座楊元慶有信心提前達標
全球個人電腦大廠聯想集團昨（19）日公布2026/27財年第2季財報。得益於人工智慧伺服器需求強勁，營收達到302.3億美元（新台幣9,628億元），首次突破300億美元大關，年增47.8%，超越市場預期，創歷史新高。
按香港財務報告準則計，單計第2財季虧損6.4億美元（新台幣203億元），去年同期盈利為3.4億美元。經調整權益持有人應占溢利增長166%至14億美元，顯示聯想的核心業務其實強勁增長。
談到全年目標，聯想集團董事長楊元慶表示，公司對AI算力需求的長期增長充滿信心，有信心在本財年內提前實現1,000億美元的營收目標。
聯想集團昨日公布財報後，股價一度跌13.3%，最低觸及港幣14.9元。截至港股收盤價為港幣16.2元，跌幅收窄至5.5%。
AI伺服器成為本季度最亮眼的增長引擎。聯想AI相關業務營收突破人民幣700億元，年增79%，占集團總營收的36%；其中AI伺服器營收暴增361%，潛在訂單儲備從上一財季的540億美元增至800億美元，季增48%。
面對市場對AI投資回報和雲廠商資本開支擔憂，楊元慶表示，對AI算力需求長期增長充滿信心。他透露，從雲基礎設施客戶的最終承購方反應來看，他們都稱「沒有一台伺服器是閒置的。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。