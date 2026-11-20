全球個人電腦大廠聯想集團昨（19）日公布2026/27財年第2季財報。得益於人工智慧伺服器需求強勁，營收達到302.3億美元（新台幣9,628億元），首次突破300億美元大關，年增47.8%，超越市場預期，創歷史新高。

按香港財務報告準則計，單計第2財季虧損6.4億美元（新台幣203億元），去年同期盈利為3.4億美元。經調整權益持有人應占溢利增長166%至14億美元，顯示聯想的核心業務其實強勁增長。

談到全年目標，聯想集團董事長楊元慶表示，公司對AI算力需求的長期增長充滿信心，有信心在本財年內提前實現1,000億美元的營收目標。

聯想集團昨日公布財報後，股價一度跌13.3%，最低觸及港幣14.9元。截至港股收盤價為港幣16.2元，跌幅收窄至5.5%。

AI伺服器成為本季度最亮眼的增長引擎。聯想AI相關業務營收突破人民幣700億元，年增79%，占集團總營收的36%；其中AI伺服器營收暴增361%，潛在訂單儲備從上一財季的540億美元增至800億美元，季增48%。

面對市場對AI投資回報和雲廠商資本開支擔憂，楊元慶表示，對AI算力需求長期增長充滿信心。他透露，從雲基礎設施客戶的最終承購方反應來看，他們都稱「沒有一台伺服器是閒置的。」