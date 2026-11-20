阿里巴巴昨（19）日公布今年第3季財報，單季營收人民幣2,715億元，年增10%，淨利人民幣644億元（約新台幣3,181億元），年增213%，主要受投資淨收益增加及經營利潤改善推動。

值得注意的是，阿里第3季資本支出人民幣504.7億元，年增60%，自由現金流仍是負數，淨流出人民幣344億元（約新台幣1,700億元），相較去年同期的負人民幣218.4億元明顯擴大。

阿里巴巴第3季財報重點

阿里首席執行官吳泳銘表示，全棧AI能力持續演進，正推動相關業務加快商業化落地。雲業務經常性收入保持強勁增長，電商集團盈利能力顯著提升，即時零售虧損持續大幅收窄，同時維持市場占有率。

阿里首席財務官徐宏指出，公司將在AI貨幣化提速的同時，保持對AI能力的紀律性投入，聚焦投資回報率，並以實現正自由現金流為目標。

隨著AI算力需求持續增長，阿里進一步擴大AI基礎設施投入，第3季資本支出年增60%，主要用於擴大算力規模，同時受到晶片價格上漲及AI智慧體（AI代理）客戶採用率提升，帶來的CPU算力擴容需求推動。

阿里的高額資本支出也對現金流形成壓力，第3季自由現金淨流出人民幣344億元，主要由於雲基礎設施支出增加，部分被即時零售虧損收窄及雲服務客戶預付款增加所抵消。

融資方面，阿里透過香港市場新股配售淨籌資港幣800億元，部分用於支持雲基礎設施擴張及股息派付。

阿里AI與雲計算業務在第3季營收年增53%至人民幣609億元，外部客戶收入年增64%，反映企業客戶對AI相關產品採用持續擴大。其中，需求主要來自AI實驗室模型訓練與推理工作負載，同時覆蓋互聯網、汽車、具身智慧、金融服務和生物技術等行業。

在底層技術布局方面，阿里旗下晶片設計部門平頭哥已發表下一代AI晶片「真武V900」，面向模型訓練和推理場景，計劃於2027年第1季推出。

值得留意的是，阿里電商集團第3季經調整EBITA為人民幣388億元，年增243%，主要是由於淘寶閃購及多項電商業務的經營表現改善所致。

此外，AI實驗室與應用第3季經調整EBITA為虧損人民幣105億元，2025年同期為虧損人民幣 34億元，主要是由於在AI能力的投入及與千問App相關的推理成本增加所致。