亞太經濟合作會議（APEC）峰會19日通過「2026年APEC領袖深圳展望」，聚焦經貿與投資、聯通、創新、經濟成長四大領域，提出強化供應鏈韌性、推動區域經濟整合，並深化人工智慧及新興科技合作。

新華社報導，深圳展望指出，各經濟體將持續推動亞太自由貿易區相關議程，促進區域經濟整合，並加強供應鏈韌性、貿易便利化及跨境電子商務合作。文件也提出，歡迎「APEC貿易數位化合作框架（2027至2030年）」，推動數位技術應用於貿易流程，包括無紙化貿易及跨境電商。

文件認可「APEC互聯互通藍圖」，提出透過「硬聯通」、「軟聯通」及「心聯通」三大支柱，推動亞太區域互聯互通，並強調維持貿易走廊開放、確保能源及其他必需品流通，以及加強關鍵基礎設施合作。

文件提出支持科技與創新合作，肯定APEC推動「APEC人工智慧倡議（2026至2030年）」等相關工作的努力，並通過「APEC關於亞太地區新興技術促進就業和繁榮的聲明」。