亞太經合組織（APEC）領袖峰會19日通過《2026年APEC領袖深圳展望》，聚焦經貿與投資、聯通、創新及經濟成長四大領域，提出強化供應鏈韌性、推動區域經濟整合，並深化人工智慧及新興科技合作。

新華社報導，《深圳展望》指出，各經濟體將持續推動亞太自由貿易區相關議程，促進區域經濟整合，並加強供應鏈韌性、貿易便利化及跨境電子商務合作。文件也提出，歡迎《APEC貿易數位化合作框架（2027至2030年）》，推動數位技術應用於貿易流程，包括無紙化貿易及跨境電商。

在聯通方面，文件認可《APEC互聯互通藍圖》，提出透過「硬聯通」、「軟聯通」及「心聯通」三大支柱，推動亞太區域互聯互通，並強調維持貿易走廊開放、確保能源及其他必需品流通，以及加強關鍵基礎設施合作。

至於創新，文件提出支持科技與創新合作，肯定APEC推動《APEC人工智慧倡議（2026至2030年）》等相關工作的努力，並通過《APEC關於亞太地區新興技術促進就業和繁榮的聲明》，推動數位及新興技術應用。文件也提到，各經濟體應積極應對資料外洩、網路詐騙，以及惡意利用人工智慧和其他新興技術從事惡意活動等風險，並加強跨境資料流動、數位交易安全、資料保護及隱私合作。

此外，《深圳展望》提到，全球失衡問題持續存在，對經濟成長與穩定帶來風險，各經濟體同意加強溝通與合作，並強調可信且具彈性的財政、貨幣及金融政策框架的重要性。

文件也將能源安全列為合作重點，提出加強能源供應鏈韌性、基礎設施互聯互通及風險評估，確保能源供應穩定、可靠且可負擔，並鼓勵各經濟體依自身優先事項選擇能源組合，涵蓋傳統能源及零排放、低排放能源與技術。

APEC台灣代表團前一日晚間透露，當時仍有許多經濟體對文件內容抱持不同想法，中方原則上希望17日晚間達成共識，但當時尚未取得共識。代表團指出，主要爭議涉及概念、名稱及詞彙，包括AI、SI等用語，但相關分歧不能簡單理解為美中對抗。代表團也表示，這類情況並非今年才有，APEC每年都可能協商至最後一刻。

路透報導，這份聯合文件英文名稱為「2026 APEC Leaders’ Shenzhen Outlook」，以「展望」（Outlook）取代過去慣用的「宣言」（Declaration）。一名知情人士透露，更改文件名稱是東道主大陸的決定。

不過，新華社報導仍稱，亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議一致通過2026年APEC領導人宣言，並就亞太共同體建設提出「深圳展望」。APEC英文版官網也將《深圳展望》收錄在領導人宣言欄目下，但文件正式名稱並未使用「宣言」一詞。

此外，記者注意到，截至發稿，查詢APEC官網時，領袖宣言欄目雖列有《深圳展望》，但點入文件頁面仍顯示「404」，代表此網頁不存在。