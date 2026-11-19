大陸DRAM龍頭長鑫科技19日召開董事會後宣布，大幅調高買回庫藏股金額1.5倍至人民幣50億元，回購價每股不超過人民幣63.78元，買回股份將用於註銷、員工激勵及維護股東權益。

長鑫科技19日收盤價人民幣37.5元，上漲1.6%。長鑫今年7月以人民幣8.66元上市後股價一度飆漲七倍至61.8元，市值甚至一度擠下茅台成為A股最大權值股，但最近三個月卻大跌近四成。

長鑫科技19日公告，公司原本於10月30日召開董事會第八次會議審議通過回購方案為人民幣10億元至20億元，但11月3日收到董事長朱一明提議將回購金額增加至不低於人民幣25億元，不超過人民幣50億元。在11月19日，公司召開董事會第九次會議審議通過調整回購方案，調高為25億元至50億元，回購股份用途為股權激勵/員工持股計畫、註銷並減少註冊資本及為維護公司價值及股東權益。

長鑫科技此次回購經歷兩輪擴大，10月30日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過初版回購方案，回購資金規模為人民幣10億至20億元，約50%用於股權激勵或員工持股計畫，不低於50%用於註銷並減少註冊資本。

11月3日，董事長朱一明提議追加回購資金規模。經11月19日董事會審議，最終方案將回購金額區間調整至25億至50億元，回購價格不超過每股63.78元。董事會秘書袁園在業績交流會上表示，回購的核心出發點是管理層對公司長期內在價值的堅定信心，以及對未來發展前景的充分認可。

此外，朱一明自願將其持有的合肥集鑫41號企業管理合夥企業份額中的50%分配給員工用於激勵。袁園表示，該激勵安排不會新增發行公司股份，也不會稀釋上市後新老股東的權益。

在市場層面，長鑫此前預計第4季DRAM供給緊缺格局將延續，毛利率有望保持穩定。管理層將端側AI存儲需求，涵蓋AI手機、AI PC、AI眼鏡及智慧駕駛等場景，定位為拉動全球存儲市場擴張的關鍵動力之一。