據陸媒IT之家報導，華為19日將官宣旗下最薄Mate 直板機—華為 Mate90 Air 輕薄旗艦，新機將於11月24日 14:30舉行的華為新款折疊手機HUAWEI Mate X8及全場景新品發布會亮相。

外觀上看， Mate90 Air 新機延續了華為 Mate 90 系列設計語言，採用圓環相機造型，預計機身整體將更加輕薄。作為參考，華為 Mate 90 標準版機型配備 6.75 吋顯示屏，機身重量約 217 克（含電池）。

另據大陸科技媒體快科技報導，華為今日正式宣布新1代大折疊Mate X8，將於24日14:30正式發表。華為常務董事余承東發文稱，自己已經用上新機了，並表示Mate X8更大、更薄、更強。

Mate X8新機外觀延續橫向內折方案，背部換回居中圓形鏡頭模組，外圈是與三摺疊同款的寶石環，樣機為淡紫色，背板繼續沿用絲織雲錦工藝。

據爆料，Mate X8外螢幕約6.5英寸、展開後內螢幕8.15英寸，上代Mate X7為6.49英寸與8英寸，蓋板改用UTG超薄柔性玻璃，摺痕控制進一步改進。

性能方面，Mate X8將全系搭載麒麟9050 Pro晶片，這顆晶片9月隨Mate XT 2首發，採用邏輯折疊3D架構與9核16線程設計，超大核主頻3.10GHz，上代Mate X7用的是麒麟9030。電池續航力進一步升級，工程機電池已突破6000mAh，上代標準版為5525mAh。

影像採用5000萬像素超動態主攝+5000萬像素RYYB潛望長焦+廣角與紅楓原色鏡頭的組合，典藏版還可外接睿影Z10模組相機，1吋5000萬像素感光元件配10倍連續光學變焦。

標準版為12GB+256GB、12GB+512GB，典藏版為16GB+512GB、16GB+1TB，配色有五款。在價格方面，作為對比，上代標準版12,999元人民幣起、典藏版14,999元人民幣起。

華為旗下最薄Mate直板機Mate90 Air將亮相，新機延續了華為 Mate 90 系列設計語言，採用圓環相機造型。圖／取自IT之家