科技媒體TechCrunch報導，輝達前執行長黃仁勳下台後，公司對中國市場的策略出現重大轉變。代理執行長柯蕾絲十七日宣布，輝達將停止向中國銷售H200晶片，終止黃仁勳過去與美國總統川普促成的晶片出口安排，美國政府無法再抽取百分之廿五的相關交易稅額。

同時，美國政府也祭出新禁令，限制海外資料中心利用美國先進晶片，為中國客戶提供遠端運算服務。投資銀行傑富瑞估計，新規恐使輝達明年資料中心營收減少四四○億至六二○億美元（約台幣一點四兆至二兆元）。

這是黃仁勳十二日辭去執行長後，輝達首次召開財報電話會議。柯蕾絲宣布停止對中銷售H200晶片的同一天，輝達也宣布將在董事會層級成立專責委員會，監督國家安全政策、出口管制法規遵循情況及全球貿易風險，顯示公司正重新調整對中國業務的管理方式。

此外，美國政府十六日公布新的晶片出口管制措施，禁止美國企業向設在海外、卻為中國客戶提供遠端運算服務的資料中心出售先進晶片。長期而言，輝達可能失去新加坡、馬來西亞、泰國及印尼的潛在客戶。

輝達原先對中銷售H200晶片，是川普與黃仁勳共同促成。川普今年一月放行出口中國，美國可從相關交易額抽取百分之廿五。中國買家則不得將晶片用於軍事用途。但實際上，中國政府也拒收這款晶片。