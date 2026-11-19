美國收緊人工智慧（AI）晶片管制，已導致一筆4.8億美元的貸款暫停推進。這筆貸款擬用於購買美國晶片巨頭輝達先進硬體，供大陸科技巨頭字節跳動遠端使用。反映川普政府突發舉措令亞洲許多交易人士措手不及。

亞洲各地的貸款機構17日紛加緊評估，新規將如何影響正在規劃中的數十億美元AI債務融資，以及已經完成的融資交易。

彭博報導，總部位於新加坡的新興雲端服務商Aolani Cloud近期開始邀請銀行參與這筆貸款，資金將用於為馬來西亞一座資料中心購買繪圖處理器（GPU）。但這筆交易的牽頭安排行兼簿記行星展集團不予置評。

不過，美國16日宣布新規，要求新加坡和馬來西亞等國家的資料中心營運商，必須取得許可證才能購買先進AI晶片。

此舉目的在限制大陸企業遠端使用這類技術，而字節跳動原本正計劃以這種方式使用GPU。

加州大學伯克利分校哈斯商學院教授Olaf Groth說，放貸機構正在承受代價。他表示，如果項目涉及中國客戶，融資交易可能會變得更難推進，而且還「可能波及那些與這些中國客戶共用資料中心」、但總部位於美國以外的客戶。