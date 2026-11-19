小米集團董事長雷軍在深圳參加2026年APEC工商領導人峰會，會後接受人民日報專訪時稱，「明年小米汽車正式出海。」宣告明年將啟動出海戰略，談及汽車出海的布局思路，他表示，汽車產業是許多國家的經濟支柱產業，小米出海不會走單打獨鬥的路線。

據小米汽車先前已公開的細節，小米汽車出海節奏明確：2027年下半年率先在歐洲、東南亞、中東等區域的14個左駕國家啟動銷售；2028年上半年再進一步拓展英國、澳洲、日本等右舵市場，逐步完成全球主流區域的覆蓋。

快科技報導，出海首站的核心區域選在歐洲，其中以德國為落地核心，早在2026年9月小米就已簽約首批八家德國龍頭經銷商，鋪好了當地的線下銷售據點。

產品層面，SU7和YU7兩款車型從2026年2月開始就懸掛匈牙利牌照，在歐洲多國展開公開路測，同步推進WVTA整車認證和當地自動駕駛法規的適配工作，設在慕尼黑的歐洲研發中心專門負責歐洲版本的底盤調校和本地供應對接，最大限度適應歐洲用戶的駕駛習慣。

製造端的布局也已經提前落地，小米已經拿到在波蘭設立KD組裝工廠的全部合法資質。