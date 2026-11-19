輝達代理執行長柯蕾絲17日於財報會議表示，已不再向中國大陸出貨旗下Hopper（H）系列晶片。

這意味輝達對大陸市場的立場出現重大轉變。多年來，該公司一直努力爭取擴大對大陸客戶的業務。

輝達陸港總營收

輝達前執行長黃仁勳一直是推動晶片出口大陸最積極的倡議者。

業界指出，輝達去年獲得美國政府批准，得以向大陸銷售特定版本的晶片，但在黃仁勳上周因風波離職後，輝達現在顯然暫時要避開這塊甚具爭議的市場。

柯蕾絲指出，輝達上季在大陸市場銷售價值24億美元的Hopper系列資料中心產品。這系列產品經美國政府核准，但她指出，輝達未來的財測「並未納入任何經核准的Hopper資料中心產品」，而且「我們已不再向大陸出貨經核准的Hopper資料中心產品」。

柯蕾絲並未進一步說明停止出貨的原因。上周獲任命為輝達首任董事長的瓊斯（Harvey Jones）表示，公司董事會了解，當前正處於一個「國家安全局勢正在大幅改變市場環境」的時代。他指出，輝達下一任執行長必須「非常謹慎地因應這些局勢」。

輝達17日也宣布，將成立一個專責國家安全與出口管制事務的董事會委員會。

本周川普政府已採取行動，進一步加強對出口至多個國家的晶片進行審查，並限制向海外銷售晶片，尤其是當購買晶片的資料中心，計劃讓陸企遠端使用先進AI晶片及伺服器。

此前，輝達曾向美國政府爭取批准向大陸銷售先進的Blackwell晶片。

川普政府最終並未同意這項要求，但美國總統川普批准Hopper系列處理器H200銷往大陸。H200的技術世代落後輝達目前最先進的Rubin系列晶片兩個世代，這項決定也凸顯黃仁勳與川普建立的密切私人關係。