由香港特區政府與香港貿易發展局合辦的第十六屆亞洲物流航運及空運會議，十七日繼續在香港舉行，現場簽署多份備忘錄並公布跨境物流新通道等成果。

中新社報導，會議上宣布，「越桂港陸空超級物流通道」已建立，香港空運貨站旗下香港空運服務有限公司的「超級中國幹線」陸空聯運服務已成功經由中國大陸及香港延伸至越南。結合香港海關的「跨境一鎖」計畫，來自越南的貨物通過便捷清關安排，以陸路經廣西約三十小時運至香港，再經香港的國際航空網絡出口海外，體現香港效率高、清關快優勢，以及作為國際航空和物流樞紐的重要地位。

香港特區政府運輸及物流局在會上公布與青島港建立夥伴港口關係，加上十一月十六日新增的希臘比雷埃夫斯港、海南洋浦港，三個港口共同組成香港第二批夥伴港口。香港將通過夥伴港口平台，拓展航運物流、綠色航運、智慧港口等合作，並探討建立綠色物流通道。 香港特區行政長官李家超致辭稱，在大陸「十五五」規畫的支持下，特區政府按照香港第一個五年規畫的策略發展路線圖，以增長、創新和可持續性為重點，全力推進航運、航空及物流發展的工作。 活動現場，香港機場管理局與可持續燃料生產企業怡斯萊及香港中華煤氣有限公司簽署諒解備忘錄，推進香港本地可持續航空燃料混合設施建設；運輸及物流局與交通運輸部下屬的中國國際可持續交通創新和知識中心簽署合作備忘錄，攜手向國際航運界推廣由官方牽頭制定的綠色船用燃料認證標準。