免簽入境、離島免稅購物、醫療康養之旅，正將海南自貿港的開放政策紅利轉化為境外遊客可感可及的便利。今年前十個月，海南接待入境遊客一六一點九七萬人次，同比增長百分之四十三點二，入境遊成為最亮眼增量。

中新社報導，免簽擴容、航線加密，促進入境遊熱力攀升。加上免簽政策，海南免簽覆蓋國家已達八十八個；離島免稅享惠對象拓展至離境旅客；第七航權客運航線實現常態化運營，跨境航線網絡加快織密…政策紅利加快釋放，轉化為入境遊持續升溫的底氣。

市場熱度背後是全球通航合作與推廣網絡的持續搭建。當前，海南已開通八十多條入境航線，在全球十八個國家和地區設立運營四十四家旅遊推廣辦事處；與港澳及十六個省市、十五個地方建立一程多站合作機制，常態化開展「請進來、走出去」推廣活動，並組建覆蓋三十九個國家和地區的近百人「國際旅遊推薦官」團隊。

依託開放基礎，海南聚力打造免稅購物、高端醫療、留學海南三張特色消費名片，更新消費場景。 免稅購物擴容提質，享惠對象擴至離境旅客，品類擴至四十七類，鞋帽等六類國貨入駐，島內居民日用消費品免稅店分批落地。據海口海關披露，今年前十個月，海南離島免稅購物金額二七六點六億元（人民幣，下同），購物人數四百一十點一萬人次，分別同比增長百分之十二點五、百分之八點九。

高端醫療旅遊方面，海南聚焦高端診療、康復養護、醫美抗衰、中醫藥康養、健康研學等業態，推出六大類三十三條醫療旅遊線路。今年前三季度接待醫療旅遊八十六點四萬人次，同比增長百分之八十四點六。

另外，海南陵水黎安國際教育創新試驗區已引進大陸國內外知名院校三十所，獲批中外合作辦學機構（項目）二十四個。預科培訓、研學旅行、短期訪學等教育消費場景持續拓展。

今年前三季度，海南海洋旅遊接待遊客一二三八點三萬人次、實現旅遊總收入四○三點七億元，同比分別增長百分之九點三、百分之十一點四，衝浪、潛水等體驗項目吸引遊客超一百五十萬人次。