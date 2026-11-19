亞太經合會（ＡＰＥＣ）工商領導人峰會十七日在深圳登場，百度創辦人兼董事長李彥宏表示，人工智慧（ＡＩ）的終極價值來自應用層，必須在ＡＩ技術之上建立實際應用，才能真正實現價值。他也談及ＡＩ發展面臨的算力供應、技術風險及資源分配等挑戰，認為如何將ＡＩ導入不同國家及企業的實際場景，是產業發展的重要課題。

ＡＰＥＣ工商領導人峰會十七日在深圳前海國際會議中心登場，為期兩天。首日安排工商對話及七場專題研討，議題涵蓋ＡＩ、數位經濟、亞太自由貿易區及綠色轉型。

在「亞太經濟新圖景與合作新機遇」對話上，與談人包括寧德時代董事長曾毓群、力拓執行長Simon Trott、李彥宏及美國商會主席Suzanne Clark。

李彥宏表示，ＡＩ可分為ＧＰＵ晶片、雲端基礎設施、開源或前沿大型模型，以及應用層四個層次，但最終價值來自應用，關鍵在於如何將ＡＩ導入不同國家、企業及組織的實際場景。李彥宏說，技術進步可能更快，但也可能伴隨風險，美國、大陸及其他國家都面臨類似兩難。他指出，全球各地持續興建資料中心，但晶片供應仍不足。百度近期推出Token交易所，希望媒合Token供應方與有推理需求的客戶，以緩解算力短缺問題。

李彥宏提到，過去ＡＩ很會回答問題，但提問並沒有特別擅長，因此現在全球都在加強ＡＩ代理相關領域，增強ＡＩ自我學習能力。他還關注政策與ＡＩ鴻溝怎麼協調、資源分配可能會有相關問題，並舉例全球資料中心在大規模建立、算力很多，但詞元提供方並沒這麼平衡。

曾毓群則指，市場目前關注電動車，但寧德時代更關注電動車基礎設施，並致力提升電池能量密度，目標至少達到每公斤三百五十瓦時，為電動航空提供動力。

談及全球產業合作，曾毓群表示，企業應依據國際通行規則合作，並相互尊重智慧財產權。他指出，若一方有好技術，可授權另一方引進；若另一方有好技術，也可授權使用，讓合作建立在法律基礎上。