每天八時三十分許，二○二六年亞太經合會（ＡＰＥＣ）新聞中心「記者之家」科技服務區的咖啡機器人開始「上班」。一天下來，它「手沖」咖啡五、六百杯，為全球媒體人帶來一份份獨特的風味。

中新社報導，十七日上午，現場有記者透過平板電腦點單。兩分鐘後，咖啡機器人就做好一杯帶有「ＡＰＥＣ」拉花的咖啡飲品。「這是深圳ＡＩ技術落地創新的實踐。中國推動ＡＩ應用於千行百業，提高了整體生產力。」工作人員洪兆龍說。

冰淇淋機器人亦頗受歡迎。只要對機器人說一句「我想吃冰淇淋」，後續下單、製作、配送全程自動化。「冰淇淋機器人工作高效，是很有趣的商品。」喬治亞記者亞歷山大·沙里卡澤表示，喬治亞人對機器人技術很感興趣，他此行會報導深圳機器人產業的最新進展。 在智能茶歇區，智平方（深圳）科技股份有限公司研發的七台人形機器人「愛寶」同時上崗，分別為中外記者製作咖啡、冰淇淋、果汁。據公司工作人員黃顯媚介紹，「愛寶」可自主完成抓杯、咖啡萃取、飲品遞送等操作，並能根據客人口味進行特調。

「七台機器人每小時可製作四十五杯咖啡、三十份冰淇淋、三十杯果汁。」黃顯媚稱，目前智平方產品在半數ＡＰＥＣ成員經濟體都有應用落地。

下午時分，在智能休息區，多位忙碌了大半日的媒體人躺在按摩椅上小憩。自變量機器人科技（深圳）有限公司的最新款服務機器人「椰仔」眼力敏銳、手部動作靈巧。這位「服務員」會主動為人們遞送糖果等零食和飲用水，等媒體人離開後，它會收拾桌面，夾起包裝紙、水瓶、水杯等雜物放進垃圾桶。

更多的「椰仔」正走進養老院、景區、物流分揀廠房等場所。據公司公關總監王碩介紹，公司已獲得多家巨頭互聯網企業投資，目前估值超二百億元人民幣，將加強機器人技術研發創新。

新聞中心之外，智能清掃機器人在深圳前海核心片區及周邊街區開展清掃示範作業；在前海深港匯雙向總部基地，巡檢機器人沿著四條不同線路執行全自主、多地形巡檢，檢測違規廢棄垃圾、兩輪車違停、路障施工等情況。

夕陽漸至，機器人「上班」的一天接近尾聲。從新聞中心到前海街區，機器人忙碌的身影見證著深圳的科創活力。