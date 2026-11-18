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黃仁勳去職風向全變！輝達停止向大陸供應H200晶片 陸外交部回應了
輝達代理執行長柯蕾絲稱，將不再向大陸出貨H200晶片。大陸外交部發言人郭嘉昆18日表示，中方此前已多次闡明在美國輸華晶片問題上的原則立場。
輝達代理執行長柯蕾絲17日在財報電話會上確認，輝達將停止向大陸銷售H200 AI晶片。
這代表先前由創辦人黃仁勳與川普政府，協商達成的H200對華供貨安排將告終。
同日，輝達宣布在董事會層面設立專門委員會，負責監督國家安全政策、出口管制合規及全球貿易風險。公司國家安全與貿易合規團隊將同時向該委員會和臨時CEO彙報。
按先前達成的方案，銷往大陸的H200晶片須經美國境內轉運，由美國政府徵收25%的關稅。
美國部分對華強硬派人士一直反對這一安排，認為此舉可能削弱美國在AI算力領域的領先優勢。黃仁勳則曾多次表示，美國科技企業主動退出大陸市場，不符合美國自身利益。
而就在輝達作出上述表態的前一天，美國商務部於16日發布新規，限制受管制客戶透過遠端服務使用部署在海外資料中心的先進晶片。
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