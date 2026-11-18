香港特區行政長官李家超17日前往深圳出席亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會，在「粵港澳大灣區與亞太發展機遇」專題研討會上致詞，他表示，香港自1991年加入APEC以來，回歸後始終維持正式成員身分，很驕傲能擁有自己的代表團、貿易及關稅政策以及「我們自己的聲音」，同時也是中國與粵港澳大灣區密不可分的一部分。

2026-11-18 14:13