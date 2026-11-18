為了統籌推進6G技術創新、產業發展和應用培育，大陸工信部日前復函同意北京市、河北省、上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、湖北省、廣東省8個省（市）開展6G創新發展部省協同試點工作，進一步凝聚試點省（市）優勢資源，形成部省協同創新合力。

目標到2029年，通過實施6G創新發展部省協同試點專項行動，進一步激發地方和企業創新活力，形成一批自主創新的6G技術方案，培育一批前景可觀的新型業務應用場景，湧現一批豐富多樣的新型終端產品，為6G商用落地提供有力支撐。

證券日報報導，今年6月，工信部發佈《關於組織開展6G創新發展部省協同試點專項行動的通知》（簡稱《通知》），提出按照「統籌推進、因地制宜、創新驅動、標竿引領」的原則，結合全球6G國際標準化和產業發展節奏。

工信部統籌推進6G技術研發、標準研製、產業佈局、生態培育、國際合作等，推動試點省、自治區和直轄市（以下統稱試點地區）強化優勢互補，結合自身資源稟賦、產業基礎、科研條件等科學佈局，進一步發揮比較優勢，激發創新活力，探索特色化發展路徑，更好服務6G發展大局，形成全大陸6G創新「一盤棋」格局。

按照《通知》部署，經過自主申報、形式審查、現場評審、徵求意見等程式，確定8個省（市）開展試點工作。試點省（市）將遵循6G國際標準和產業研發節奏，立足地方產業基礎，重點在培育6G應用產業、夯實基礎產業、探索新型產品路線等方面開展攻關。

在試點探索中，各地將突出自身特色，圍繞新型終端、關鍵器件、作業系統、衛星互聯網等6G關聯產業，面向沉浸式通信、工業製造、具身智慧、低空經濟、智慧海洋等6G潛在場景探索6G應用，推動技術創新與產業需求相結合，形成錯位互補的6G創新發展路徑。

根據安排，工信部將定期組織開展試點評價工作，對照批覆的試點地區工作方案，通過實地調研、座談交流、查閱資料、試驗驗證等方式，評價試點實施進展。

每年12月15日前，試點地區工信部主管部門向工信部提交年度試點工作進展總結報告。