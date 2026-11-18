中國大陸商務部副部長兼大陸國際貿易談判副代表淩激十六日在北京表示，第十四屆中國中部投資貿易博覽會（下稱中博會）將於十一月二十一日至二十三日在河南省鄭州市舉行，主題為「共建三基地一樞紐，推動中部地區加快崛起」。

中新社報導，中博會是為落實大陸國家區域發展戰略專門設置和成立的重要展會平台，該展會始終以服務中部地區崛起為使命，每兩年在中部六省輪流舉辦一次。 淩激在大陸國新辦記者會上介紹，本屆中博會首次舉辦中部地區加快崛起高層座談會，中部六省將圍繞落實中部崛起戰略共同協商發展新舉措。商務部將舉辦「投資中國．選擇經開」專題活動，積極推動中部地區國家級經開區探索創新發展路徑。中部六省將立足比較優勢，舉辦智能製造、生物醫藥、新型材料等十場產業推介活動。

河南省常務副省長張敏表示，中部六省以大陸全國約十分之一的陸地國土面積，承載約四分之一的人口數量，創造約五分之一的經濟總量。本屆中博會將聚焦六省發展優勢，籌辦十場產業對接活動，涵蓋智能製造、現代食品、超硬材料、智能網聯新能源汽車、電子信息、生物醫藥等重點產業鏈群。

本屆中博會目前已邀請沃爾瑪、西門子、美敦力、星巴克、聖戈班、正大集團，以及奇瑞、寧德時代、京東、泡泡瑪特、稀宇科技、高德軟件等知名企業高管出席。