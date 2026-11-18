中美科技競爭之際，亞太經濟合作會議（APEC）工商領導人峰會昨（17）日在深圳登場，與會企業家聚焦AI相關議題。其中，百度創辦人兼董事長李彥宏示警，AI目前在應用層的滲透「低於預期」，若無法解決這個問題，有可能變成一個泡沫。

李彥宏指出，AI涵蓋GPU晶片、雲端基礎設施、大型模型及應用層等環節，但最終價值來自應用。他認為，近幾年AI技術迭代極快，各方面投入倍數增長，算力與雲資源價格、Token消耗都在快速上升，但AI在應用層的滲透「低於預期」，很多企業用上AI之後，收入和利潤並沒有明顯提升。

李彥宏強調，若AI無法解決大眾生活的實際問題，再多算力投入也可能只是泡沫，產業應從大型模型競賽轉向實際應用，當前最緊迫的，是找到AI真正適合的應用場景。

小米集團創辦人、董事長兼執行長雷軍表示，過去四年AI技術快速發展，產業雖投入大量資源，但真正落地並創造獲利的應用仍有限。他認為，AI已進入全新時代，各產業需要以AI思維重新形塑。以製造業為例，AI可望優化工廠各環節，逐步打造能自主發現問題並持續改善的無人工廠。

雷軍並指，AI進入物理世界後將帶來新商機，尤其看好人形機器人產業，未來市場規模甚至有望超越汽車產業。