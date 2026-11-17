大陸國家主席習近平17日上午在深圳會見赴陸出席APEC峰會的加拿大總理卡尼（Mark Carney），大陸商務部表示，加方將進一步擴大對中國鋼鋁產品的豁免範圍，中方也將進一步調整對加方部分農水產品採取反歧視措施。

加拿大總理辦公室今天稍早發布的雙方會後聲明已提到，延長並擴大處理雙邊經貿問題的初步聯合安排，包括中方進一步放寬加拿大農漁產品的關稅減免，加方則延長並擴大部分大陸鋼鋁產品的關稅減免兩年。

針對中國大陸和加拿大近期多輪經貿磋商的結果，大陸部商務發言人今天晚上以「答記者問」表示，在中加兩國領導人重要共識的引領下，雙方本著相互尊重、合作共贏的精神，在初步聯合安排基礎上開展多輪經貿磋商，就雙方關注的經貿問題形成補充聯合安排。

具磋商內容，雙方同意將初步聯合安排的相關豁免措施延長2年。加方還將進一步擴大對中國鋼鋁產品的豁免範圍。相應地，中方將根據有關法律法規，進一步調整對加方部分農水產品採取的反歧視措施。此外，雙方就電子商務合作、中資銀行在加設立分支機構、優化營商環境等經貿問題形成積極共識。

大陸商務發言人表示，相信這些安排將有利於雙方深化經貿合作，並為兩國民眾帶來更大福祉。雙方將加緊履行各自國內程序，推動有關成果盡早落地見效，並將持續探討進一步深化經貿合作的相關安排。

文中還提到，雙方將充分用好中加經貿聯委會機制，繼續拓展合作、解決問題、管控分歧，推動中加經貿關係健康、穩定、可持續發展。

加拿大國際貿易部長西杜本月初曾在北京與大陸商務部長王文濤共同主持第29屆中加經貿聯委會首次部長級會議。雙方會後宣布，將部分農產品及鋼鋁產品的關稅優惠措施延長2年至2028年底。這次宣布是在此基礎進一步擴大。

根據加拿大總理辦公室會後聲明，除關稅安排外，還公布多項投資、教育領域機會及航空等商業合作進展，包括加拿大航空將於2027年5月開辦溫哥華至廣州新航線。加方將於2027年組織大型貿易代表團訪陸。

卡尼在聲明中表示，中加兩國重新調整關係，為加拿大農民、牧場經營者及漁業界帶來數以十億加元計的新出口訂單，亦令兩國民眾旅遊、留學及營商更便利。他稱，加拿大正強化本國實力，同時推動對外關係多元化。

針對大陸車企在加拿大投資一事，卡尼則相對謹慎。紐約時報報導，卡尼表示，雖然政府希望一個有競爭力的加拿大汽車行業，為加拿大工人提供高薪工作、良好的工會工作，但也希望加拿大人能買得起價格可負擔的電動汽車，有多個變量，也有多種方式實現這些目標，這部分取決於與美國的貿易關係最終如何落定。