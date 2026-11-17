近日，「華泰-中金數據持有型不動產資產支持專項計劃」在上交所發行，發行規模為人民幣36.52億元。這是陸首單「源網荷儲」一體化算力基礎設施機構間REITs。其把「綠電生產、儲能調節、算力消納」三者協同運行的整套微系統，打包成了可交易的金融產品。為算力基礎設施與新能源協同發展的資產證券化再提供案例。

據悉，該項目由中金數據作為發行人及原始權益人，華泰聯合證券擔任財務顧問，華泰證券資管擔任計劃管理人。

該產品的底層資產，是中金數據烏蘭察布零碳算力基地。基地建築面積約28.23萬平方公尺，IT總容量230.31MW，設計電能利用效率（PUE）低於1.2，位於「東數西算」工程內的集寧大數據產業園，其數據中心自2024年8月起分批投入運營。

相較一般數據中心，該基地源網荷儲項目的特色，是將數據中心的用電需求與新能源發電、儲能設施進行協同配置。

21世紀經濟報導，中金數據集團總裁楊雨表示，本次在上交所發行機構間REITs是重要的里程碑。得益於機構間REITs產品，中金數據能借助資本市場的力量進一步盤活存量資產，提升持續投資AI基礎設施的能力。

資產證券化的核心價值是讓重資產算力項目形成「投—融—管—退」循環，因為數據中心、智算中心前期投資大、回收周期長，通過REITs/ABS回籠資金後，可以再投入新建算力集群。

事實上，大陸自2025年開始便陸續有算力基礎證券化項目推出，在公募REITs上，2025年8月在深交所上市的南方潤澤科技數據中心REIT，底層資產為河北廊坊數據中心，首發規模約45億元；同期在上交所上市的南方萬國數據中心REIT，底層資產為江蘇昆山數據中心，首發規模約24億元；機構間的REITs，包括世紀互聯、有孚網路等。