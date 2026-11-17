亞太經濟合作會議（APEC）工商領導人峰會17日在深圳登場，比亞迪董事長兼總裁王傳福表示，比亞迪正積極推進海外「屬地生產」，外界認為中國製造業搶走當地工作機會，其實並非如此。他強調，比亞迪不只是將中國技術輸出到全球，也希望將就業及稅收帶到當地，透過技術創新填補市場空白，形成互利合作。

王傳福17日在APEC工商領導人峰會專題研討中談及中國製造與海外布局時表示，外界對中國製造存在一些誤解，認為中國企業搶走當地市場及工作機會，但比亞迪帶去的是新能源汽車，目的是填補當地市場空白。他說：「中國製造不是搶飯碗，而是填補空白。」

王傳福以比亞迪在海外的布局為例指出，比亞迪在智利採購大量銅等資源，同時也向當地提供電動大巴，協助改善環境。他認為，這類貿易並非單向競爭，而是互補關係。

在海外生產方面，王傳福表示，比亞迪在泰國設有年產能約15萬輛的新能源汽車工廠，創造約6,000個當地工作機會，其中95%以上員工為泰國籍；印尼工廠也創造約6,000個工作機會，當地員工占95%。他並表示，比亞迪在巴西等地也採取類似的本土化模式。

王傳福指出，比亞迪希望不只是將中國技術輸出到全球，也能將就業及稅收帶到各地，與當地共同發展。他說，比亞迪在全球有1.2萬家供應商，其中包括國際知名企業及當地供應商，透過當地採購及生產，讓海外市場也能參與產業發展。

王傳福也談到永續發展，表示只有可持續發展才能長期，「我贏你輸」的狀態不可能持續。他認為，從全球及地球的角度來看也是如此，產業發展的同時也應改善環境，這是比亞迪的發展理念及希望實現的綠色願景。

王傳福表示，比亞迪的發展理念是透過技術創新改善當地環境、填補當地技術空白，藉此實現互利合作。他也呼籲業界將目光放在未來產業規模，而非當下競爭及市場占有率，認為只有合作才能讓整個產業市場持續擴大。