美國總統川普19日將與大陸國家主席習近平會談前夕，美國商務部16日發布新規，限制大陸藉由境外的資料中心，來存取美國的先進AI晶片。大陸外交部今天批評美方無理打壓大陸高新技術產業發展，背離雙方達成的共識，中方將採取必要措施，堅決維護自身正當權益。

美國商務部工業暨安全局（BIS）宣布新的「臨時最終規則」（Interim Final Rule），限制中國大陸藉由境外的資料中心，來存取美國的先進AI晶片。新規要求須有許可，才能把先進AI晶片轉口到巴西、新加坡、印尼、馬來西亞、泰國，理由是這些國家的走私風險較高。

對此，大陸外交部郭嘉昆17日在例行記者會上回應指，美方不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，甚至橫加干涉大陸同其他國家開展正常貿易與科技合作，無理打壓大陸高新技術產業發展，這是典型的經濟脅迫和「長臂管轄」。

郭嘉昆續指，這背離中美雙方達成的共識，損害大陸企業正當權益，擾亂全球產供鏈穩定。中方將採取必要措施，堅決維護自身正當權益。

分析認為，美國商務部的新規，也反映輝達疑似涉入大陸間諜案後，美方加強審查半導體出口。