2026年亞太經濟合作會議（APEC）工商領導人峰會17日在深圳登場，宇樹科技創始人兼執行長王興興17日表示，人工智慧（AI）及機器人技術正快速進展，但機器人模型的泛化能力仍是目前最棘手的問題，未來算力需求也可能遠超目前多數人的想像。

王興興17日在「共建開放普惠的人工智慧創新生態」專題研討中說道，2026年無論是AI大型模型或機器人領域，都有許多令人振奮的技術進展，尤其水面下的技術迭代速度更快，已能看見未來幾年的發展方向，產業潛力相當大。他也鼓勵各界花更多時間擁抱及使用AI。

王興興指出，近年大陸乃至全球機器人產業快速發展，主要是因為市場看見AI模型在個人生活及辦公場景的價值，希望機器人也能透過AI實際執行工作、解決問題。不過，目前機器人仍面臨不少挑戰，其中最棘手的是模型泛化能力不足。

他表示，業界希望同一個模型能讓機器人進入不同家庭及工作場景後立即執行任務，而非每換一個場景就必須重新訓練。王興興認為，結合今年全球技術突破，機器人模型泛化能力已接近突破臨界點。

除了模型技術，王興興也提醒，未來算力需求可能遠超目前多數人的想像，基礎層的算力需求也相當大，機器人安全性等問題仍待克服。

王興興也提到，若機器人產品需求從數萬台增加至數百萬台甚至數千萬台，產業鏈還將面臨生產製造、產品可靠性及售後服務體系等考驗，必須為規模化商用做好準備。

此外，王興興表示，只有合作才能擴大整個產業的市場規模，呼籲業者將目光放在未來產業規模，而非當下競爭，不應只關注眼前市場占有率。