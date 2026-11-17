亞太經濟合作會議（APEC）領導人非正式會議18日將在深圳登場。APEC高官會主席陳旭17日說，領導人會議成果文件磋商工作已經啟動。至於中美科技競爭、人工智慧（AI）晶片及算力等挑戰，他認為，各經濟體應透過合作彌合數位落差，推動AI普惠發展，並在既有共識基礎上，進一步凝聚合作方向，爭取在貿易、聯通及創新領域取得務實成果。

針對中美科技競爭、AI晶片與算力，以及各國國家安全關切升高下，APEC如何推動AI合作，陳旭表示，AI正以幾何級數發展，對人類社會各方面都帶來影響。AI應朝普惠、向善的方向發展，不能讓任何人掉隊，AI應該造福全人類，且也不應成為特定群體或國家獨有的技術。AI問題需共同研究、商議，才能凝聚國際共識。

陳旭指，各經濟體在數位經濟及AI等新興科技議題上有合作基礎，共同目標是推動創新增長。確實各經濟體在數位經濟及AI等新興科技議題上有合作基礎，共同目標是推動創新增長，但各經濟體發展階段及合作需求不同，如何透過合作彌合數位落差、培育新的經濟增長點，是各方共同面對的課題。

他表示，2026年APEC中國年將創新列為三大優先領域之一，今年7月在四川成都舉辦的APEC數位周，有20多位部長級官員及近千名官產學研代表與會，討論數位賦能產業、數位互聯互通、數位素養、開源數位生態，以及AI安全發展與負責任應用等議題，並發布兩份部長級聯合聲明。

陳旭說，各經濟體對AI合作有共同期待，但實現目標的路徑可能不同，只要相向而行、尋求共識，並照顧彼此關切及立場，就有機會取得進展。APEC將在既有共識及成果基礎上，推動領導人非正式會議進一步明確未來合作重點。

此外，陳旭表示，中方近一年來圍繞建設「亞太共同體」、促進共同繁榮的主題，以及開放、創新、合作三大優先領域，已在全國16個城市舉辦300多場會議及活動，各經濟體代表就共同關注的議題及合作領域達成多項共識。

他指，「今年的APEC可以說是在非常複雜的國際背景下召開的」，整個國際社會也面臨諸多的挑戰，世界經濟增長面臨困難，亞太地區不確定及不穩定因素增多。在此之下，亞太可以說是最具活力，也是一個最具多樣性的地區。中方出發點就是同各經濟體一起，高舉亞太共同體的旗幟，以開放聯通和創新合作促進復甦增長，為亞太區域一體化注入新的動力。

陳旭說，今年已舉行貿易、旅遊、能源、財政等10場專業部長會議，各方就區域經濟整合、亞太自由貿易區、數位合作及綠色經濟等議題深入討論，也在女性數位素養、旅遊便利化、森林治理、糧食體系韌性及中小企業發展等領域取得進展。

陳旭稱，深圳領導人非正式會議即將舉行，相關籌備工作正積極穩妥推進，希望透過領導人成果文件規劃各方建設亞太共同體的共識及行動，為區域合作注入新動力。

APEC高官會主席陳旭17日在深圳舉行的新聞中心吹風會上表示，AI應朝普惠、向善方向發展，不應成為特定群體或國家獨有的技術。記者謝守真／攝影

APEC高官會主席陳旭17日表示，面對AI快速發展，各經濟體應加強合作、彌合數位落差，讓AI發展成果惠及更多人。記者謝守真／攝影