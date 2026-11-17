亞太經濟合作會議（APEC）工商領導人峰會17日在深圳前登場。百度創辦人兼董事長李彥宏17日表示，人工智慧（AI）的終極價值來自應用層，必須在AI技術之上建立實際應用，才能真正實現價值。他也談及AI發展面臨的算力供應、技術風險及資源分配等挑戰，認為如何將AI導入不同國家及企業的實際場景，是產業發展的重要課題。

APEC工商領導人峰會17日在深圳前海國際會議中心登場，為期兩天，預計吸引超過2000名政商界代表參與，包括115家世界500強企業。首日安排工商對話及七場專題研討，議題涵蓋AI、數位經濟、亞太自由貿易區及綠色轉型。

據APEC官方議程，17日上午首先舉行「亞太經濟新圖景與合作新機遇」工商對話，與談人包括寧德時代董事長曾毓群、力拓執行長Simon Trott、李彥宏及美國商會主席Suzanne Clark。此外，宇樹科技執行長王興興、比亞迪董事長王傳福也將出席論壇的其他專題研討場次。

李彥宏表示，AI可分為GPU晶片、雲端基礎設施、開源或前沿大型模型，以及應用層四個層次，但最終價值來自應用，關鍵在於如何將AI導入不同國家、企業及組織的實際場景。

李彥宏說，技術進步可能更快，但也可能伴隨風險，美國、大陸及其他國家都面臨類似兩難。他指出，全球各地持續興建資料中心，但晶片供應仍不足。百度近期推出Token交易所，希望媒合Token供應方與有推理需求的客戶，以緩解算力短缺問題。

李彥宏提到，過去AI很會回答問題，但提問並沒有特別擅長，因此現在全球都在加強AI代理相關領域，增強AI自我學習能力。他還指，規避風險的話可能會扼殺創意，要想的是如何把風險最小化。他還關注政策與AI鴻溝怎麼協調、資源分配可能會有相關問題，並舉例全球資料中心在大規模建立、算力很多，但詞源提供方並沒有這麼平衡，這方面是可以去改善。

曾毓群則指，市場目前關注電動車，但寧德時代更關注電動車基礎設施，並致力提升電池能量密度，目標至少達到每公斤350瓦時，為電動航空提供動力。

曾毓群說，企業若以造福人民、讓民眾過上富裕健康的生活為使命，就會有恒心、願景及耐心，也能找到志同道合者。他認為，人類都希望環境更好、生活富裕健康，國與國之間應走向相互尊重。

談及全球產業合作，曾毓群表示，企業應依據國際通行規則合作，並相互尊重智慧財產權。他指出，若一方有好技術，可授權另一方引進；若另一方有好技術，也可授權使用，讓合作建立在法律基礎上。

另，值得注意的是，峰會議程還顯示，18日將安排APEC經濟體領導人演講、閉幕式及交接儀式。其中，外界高度關注大陸國家主席習近平後續將發表的相關致詞。峰會期間預計發布「2026年APEC工商領導人峰會深圳倡議」，這將是峰會創辦30年來首次以倡議形式發布成果文件。

亞太經濟合作會議（APEC）工商領導人峰會17日在深圳前海國際會議中心登場，為期兩天，預計吸引超過2000名政商界代表參與，包括115家世界500強企業。記者謝守真／攝影