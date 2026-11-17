多次服務中斷、故障…DeepSeek爆算力不足

大陸AI新創DeepSeek據報因算力不足，對長對話、單次輸入字數以及每日對話額度實施限制，凸顯大陸算力吃緊問題日益嚴重。

近期多名用戶表示，DeepSeek對App/網頁版的長對話進行限額使用，DeepSeek提示因「算力不足，不再支持超過七天不活躍的長對話」。事實上，DeepSeek自6月以來功能降級、限流與調整定價等，透露算力緊張狀況，這與用戶需求爆滿，但算力卡供給不足有關。

對於DeepSeek限額舉措，界面新聞報導，業內認為，該調整意在回收閒置會話占用的KV緩存（KV Cache，鍵值快取）資源，優先保障活躍用戶推理需求。

事實上，DeepSeek算力持續承壓，10月以來出現過多次服務中斷，狀態頁記錄八起故障，包含兩類不同等級異常，並非全部為完全當機，其中以性能降級居多，表現為響應變慢、生成延遲高、偶發請求失敗，用戶仍有概率提交對話；少數為部分中斷。

在算力供給承壓背景下，DeepSeek陸續推出多項技術、定價與調度手段主動調節算力負載，比如：DeepSeek在定價調度上對API服務啟用峰谷分時定價，閒時價格為高峰時段一半，引導開發者錯峰調用；DeepSeek計劃在烏蘭察布建設GW級資料中心，部署至少16萬顆大陸國產AI晶片。