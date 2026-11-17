聽新聞
0:00 / 0:00

中國、東協自貿區3.0版將生效 與 RCEP 形成互補機制

經濟日報／ 大陸中心／綜合報導
大陸商務部。美聯社
大陸商務部。美聯社

大陸官媒新華社昨（16）日發布，「中國—東協自貿區3.0版升級議定書」將於2026年12月1日生效。大陸商務部此前表示，該議定書將與區域全面經濟夥伴協定（RCEP）形成互補機制，為構建中國—東協超大市場提供制度性保障，並且加強標準、規則等「軟聯通」。

該議定書談判於2022年11月啟動，歷經九輪正式談判、120多場工作組會議後，於2024年10月實質性結束談判，2025年5月20日透過中國—東協經貿部長特別會議（線上方式）宣布全面完成談判。談判完成後雙方於2025年9月啟動各自的國內簽署批准程序。

議定書是在現有中國—東協自貿協定（CAFTA；東協10+1）和RCEP基礎上，新增數位經濟、綠色經濟、供應鏈互聯互通等九個章節，涵蓋標準技術法規、海關程序與貿易便利化、中小微企業合作等領域，並與RCEP形成互補機制。

議定書重點推動數位經濟基礎設施建設、推廣行動電子支付、加快跨境電商發展、新能源汽車及人工智慧等前沿數智技術應用領域合作，並在綠色貿易領域加強新能源汽車、清潔能源等項目合作。該議定書還新增海關程序與貿易便利化、衛生與植物衛生措施規則等。

東協 自貿區 大陸商務部 RCEP

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

與RCEP互補 中國—東協自貿區3.0版升級議定書下月生效

李強東協峰會喊話：共同反對外部干涉 早日達成南海行為準則

李強出席東協中國峰會 稱期待早日達成南海行為準則

東協中國峰會登場 小馬可仕籲實際行動尊重國際法

相關新聞

融合發展 兩岸茶博會 176台企參展

以「三茶統籌．融合發展」為主題的第十八屆海峽兩岸茶業博覽會十四日在福建省武夷山市舉行。本屆茶博會共吸引近九百家企業參展，其中來自台灣的企業一七六家。

兩岸農博會、花博會 杭州舉辦

二○二六年海峽兩岸現代農業博覽會．海峽兩岸花卉博覽會十三日在浙江杭州開幕，至十六日閉幕。本次博覽會以「兩岸三農融合發展」為主題，設置兩岸農業融合、兩岸優質品牌、台灣特色農食產品三大展區，展覽展示面積近一萬平方米，匯聚兩岸三百五十餘家企業帶來的上千種產品，展示兩岸農業融合發展新成效、產業合作新成果。

閩台知識產權圓桌會議 廈門召開

二○二六閩台知識產權圓桌會議十三日在福建廈門舉行。會議以「數智時代兩岸知識產權協同創新與規則變革」為主題，海峽兩岸百餘名知識產權界人士參會，共議數智時代知識產權賦能創新發展的新路徑。

內地首個 深圳外貿逾人民幣5萬億元

廣東省深圳市商務局局長張非夢表示，根據最新數據，深圳外貿再攀新高，已成為大陸內地首個外貿進出口超五萬億元（人民幣，下同）的城市。

大陸房價 二三線城市持續下跌

大陸國家統計局昨天（十六）公布十月商品住宅銷售價格數據，七十個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格較上月總體上漲，二、三線城市則持續下跌，各線城市房價年跌幅進一步收窄。不過，七十個城市中，僅十四個城市新建住宅價格較上月上漲，比九月減少三個。

APEC經貿合作 四路並進

大陸國際貿易談判代表兼商務部副部長李成鋼昨（16）日表示，中方與亞太經合會（APEC）各經濟體已達成近50項務實承諾，合作圍繞區域經濟一體化、支持世貿組織工作、深化數位合作及發展綠色經濟四大主線推動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。