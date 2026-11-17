陸三大經濟指標欲振乏力 專家：年內不會再推刺激措施

大陸國家統計局最新公布的10月工業、消費及投資等三大經濟數據全遜預期，內需降溫幅度明顯大於生產端。分析師指出，當前北京政策重點已轉向中美關係及部署2027年工作，預計年內不會再推出新的刺激措施，但全年GDP增速仍可達成4.5%以上的年度目標。

官方數據顯示，10月全國規模以上工業增加值按年增長4.8%，低於市場預期的5.3%，前值為增長5.5%；前十月累計按年增長5.3%。

從產品看，AI高速發展帶動積體電路、電子元件、光電子器件等產品10月產量分別增長21.9%、15.2%、15%；但內需端則持續拖累，智慧型手機、個人電腦產量分別年減28.9%、 22.7%，消費型電子商品產量進一步銳減，生產動能愈來愈集中於單一產業鏈。

大陸工業、消費及投資數據

消費方面，10月社會消費品零售總額為人民幣4.64兆元，年增0.4%，遜於市場預期的0.8%。前十月零售總額為人民幣41.64兆元，年增1%。分析指出，消費疲軟態勢正由受「以舊換新」覆蓋的耐用品向其他商品蔓延，今年全年消費表現或創疫情以來最弱。

投資方面，前十月全國固定資產投資為人民幣36.48兆元，年減8.1%，較前九月年減7.2%擴大，也是2020年4月後新低。分領域看，基礎設施投資按年跌5.1%，製造業投資跌2.9%，房地產開發投資跌21.6%。

香港經濟日報引述澳新銀行中國資深策略師邢兆鵬分析指出，大陸10月多項經濟數據全線走弱反映「9.28」政策措施（即9月底出台的一攬子穩經濟措施）落地進度仍然偏慢。

大陸國家統計局表示，10月國民經濟運行總體平穩，但國際環境不穩定、不確定因素較多，大陸國內供強需弱仍較突出，部分企業生產經營困難，經濟穩中向好基礎還需鞏固。