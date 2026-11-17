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APEC經貿合作 四路並進
大陸國際貿易談判代表兼商務部副部長李成鋼昨（16）日表示，中方與亞太經合會（APEC）各經濟體已達成近50項務實承諾，合作圍繞區域經濟一體化、支持世貿組織工作、深化數位合作及發展綠色經濟四大主線推動。
大陸商務部國際司長陳超指出，今年在貿易數位化、人工智慧（AI）及跨境電商等領域所達成果共25項，約占半壁江山。其中，中方推動建立貿易數位化合作框架，目前已進入最後階段磋商。
今年APEC由大陸擔任東道主，李成鋼昨日主持APEC「中國年」經貿合作記者會，他提到，2026年APEC經濟體經濟成長率預估達3.4%，APEC經濟體區域貿易總額從1989年的3.1兆美元，成長至2025年約26兆美元，經濟總量占全球60.7%。
在美中經貿關係牽動國際貿易環境之際，李成鋼稱，中方推動APEC經濟體就維護世貿組織既定規則、完善世貿組織等議題形成共識，討論包括電子傳輸免關稅、農業、漁業補貼、投資便利化及電子商務。中方另提出世貿組織改革「探路者倡議」，舉辦貿易與環境研討會。
此外針對亞太自由貿易區（FTAAP），陳超表示，推進工作包括促進區域經貿安排對話與接軌，分享區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）進展；並加強貿易數位化、競爭政策、貿易與勞工及智慧財產權等新興領域規則協調，提升發展中經濟體參與高水準經貿協定的能力。
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