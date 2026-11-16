華為加碼具身人工智慧 切入清掃機器人領域

中國華為公司旗下品牌華為雲今天宣布，與環保清潔裝備公司福龍馬聯合研製的新一代智慧清掃機器人啟動預售。華為雲也正式發布並開源昇騰原生具身世界模型CloudRobo-WM1.2，向機器人產業鏈延伸。

第一財經報導，華為雲將為產品提供CloudRobo開發工具鏈、感知與規劃模型、代理式（Agentic）運行平台及昇騰雲算力。

這款機器人引入擅長理解物理規則的世界模型（World Model），能識別環境，還能對複雜動態物理空間進行推演和未來狀態預測。

此次發布的CloudRobo-WM1.2，重點在讓機器人從識別當前環境，進一步轉向預測物理世界的變化。在推理環節，CloudRobo-WM1.2提供4種可組合的推理模式，以適配不同算力條件和響應速度要求。

不過，具身人工智慧（EAI）距離規模化商業應用仍有不少技術障礙。機器人進入真實環境後，需要應對物體遮擋、視角變化、突發障礙和不同硬體本體之間的差異。福龍馬先前在公告中提示，無人環衛產品仍處於示範營運和小規模商業化階段，規模化應用尚需持續推進。

報導指出，華為選擇不直接製造機器人本體，而是通過CloudRobo平台提供模型、算力和開發工具，試圖成為不同機器人廠商共享的技術底座。

福龍馬9月公告，與華為雲簽署環衛自動駕駛技術開發合約，合約金額人民幣2億元（新台幣9.89億元），期限3年，圍繞3噸級、6噸級車型以及清掃、洗掃場景進行研發。

在機器人領域，華為雲先前已與億嘉和、拓斯達、優艾智合等企業合作，涉及電力巡檢、工業搬運等場景。