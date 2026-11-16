快訊

和貝森特先打一架吧！川普：不介意黃仁勳復職 沒人證明黃樂是間諜

聽新聞
0:00 / 0:00

華為加碼具身人工智慧 切入清掃機器人領域

中央社／ 台北16日電

中國華為公司旗下品牌華為雲今天宣布，與環保清潔裝備公司福龍馬聯合研製的新一代智慧清掃機器人啟動預售。華為雲也正式發布並開源昇騰原生具身世界模型CloudRobo-WM1.2，向機器人產業鏈延伸。

第一財經報導，華為雲將為產品提供CloudRobo開發工具鏈、感知與規劃模型、代理式（Agentic）運行平台及昇騰雲算力

這款機器人引入擅長理解物理規則的世界模型（World Model），能識別環境，還能對複雜動態物理空間進行推演和未來狀態預測。

此次發布的CloudRobo-WM1.2，重點在讓機器人從識別當前環境，進一步轉向預測物理世界的變化。在推理環節，CloudRobo-WM1.2提供4種可組合的推理模式，以適配不同算力條件和響應速度要求。

不過，具身人工智慧（EAI）距離規模化商業應用仍有不少技術障礙。機器人進入真實環境後，需要應對物體遮擋、視角變化、突發障礙和不同硬體本體之間的差異。福龍馬先前在公告中提示，無人環衛產品仍處於示範營運和小規模商業化階段，規模化應用尚需持續推進。

報導指出，華為選擇不直接製造機器人本體，而是通過CloudRobo平台提供模型、算力和開發工具，試圖成為不同機器人廠商共享的技術底座。

福龍馬9月公告，與華為雲簽署環衛自動駕駛技術開發合約，合約金額人民幣2億元（新台幣9.89億元），期限3年，圍繞3噸級、6噸級車型以及清掃、洗掃場景進行研發。

在機器人領域，華為雲先前已與億嘉和、拓斯達、優艾智合等企業合作，涉及電力巡檢、工業搬運等場景。

華為 機器人 人工智慧 算力 模型

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

華為首款AI手機要來了 20日正式發表

陸具身智能投資降溫 創投資金轉向半導體

新北8年砸2億推機器人教育 成立全台首座FRC科技人才中心

Anthropic拚史上最大IPO 自曝價格戰與巨額成本隱憂

相關新聞

阿里巴巴發布新一代AI模型Qwen4-Max 成本降58%並強化安全防護

大陸科技巨頭阿里巴巴發布新一代旗艦人工智慧（AI）模型Qwen4-Max，擁有2.4兆參數，支援百萬Token（詞元）上下文視窗。阿里巴巴表示，新模型提升處理複雜專業及科學工作的能力，以更少的Token消耗實現更高性能，部分任務平均成本降低58%，同時強化安全防護，降低模型遭濫用的風險。

中汽協調查17家車企供應商付款情況 涵蓋比亞迪、小米

中國汽車工業協會16日宣布，將對17家重點汽車企業的供應商帳款支付情況展開調查評估，涵蓋比亞迪、小米、吉利、蔚來及小鵬等車企。評估將每年進行一次，重點包括供應商帳款支付期限是否符合60天要求，並從每家車企隨機抽查至少15家供應商，核實相關資訊的真實性。

黃仁勳去職 中媒：催化國產晶片自主研發與替代進程

針對輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳近期因個人風波辭職一事，部分外媒預測此舉將嚴重衝擊依賴美國晶片與技術的中國人工智慧...

解AI耗能、散熱難題 中擁8成海底資料中心專利領跑全球

AI熱潮下，算力需求暴增，在算力基礎設施的建設中，海底資料中心（UDC）被視為解決耗能、散熱和土地占用等問題的關鍵方向之一。11月初發表的一項最新專利研究顯示，目前中國擁有全球80%的海底資料中心專利，在該關鍵技術領域占據領先地位。

DeepSeek因算力不足限縮使用！長對話、每日額度雙雙受限

大陸人工智慧（AI）模型DeepSeek近日對App及網頁版的長對話功能實施使用限制，部分用戶收到系統提示，顯示原因為「算力不足」。多名用戶反映，系統提示「算力不足，不再支持超過7天不活躍的長對話」，單次輸入文字上限也縮短至約4萬字，每日對話額度同樣受到限制。

與RCEP互補 中國—東協自貿區3.0版升級議定書下月生效

據新華社16日中午發布的快訊，《中國—東協自貿區3.0版升級議定書》將於2026年12月1日生效。《中國—東協自貿區3.0版升級議定書》是中國與東協十國簽署的區域經貿協定升級文件，大陸商務部早前曾表示，該議定書將與RCEP形成互補機制，為構建中國—東協超大市場提供制度性保障。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。