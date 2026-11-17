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大陸房價 二三線城市持續下跌

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
大陸國家統計局十六日公布十月房價數據，七十個大中城市中，僅十四個城市新建住宅價格較上月上漲，比九月減少三個。圖為上海陸家嘴的高樓群。法新社
大陸國家統計局十六日公布十月房價數據，七十個大中城市中，僅十四個城市新建住宅價格較上月上漲，比九月減少三個。圖為上海陸家嘴的高樓群。法新社

大陸國家統計局昨天（十六）公布十月商品住宅銷售價格數據，七十個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格較上月總體上漲，二、三線城市則持續下跌，各線城市房價年跌幅進一步收窄。不過，七十個城市中，僅十四個城市新建住宅價格較上月上漲，比九月減少三個。

據大陸國家統計局城市司高級統計師楊彩芳解讀，十月一線城市新建住宅的價格較上月由上漲百分之○點一轉為持平，其中上海、深圳分別上漲百分之○點二和百分之○點一，廣州持平，北京下跌百分之○點一。二線城市新建住宅價格由上月持平轉為下跌百分之○點一，三線城市則下跌百分之○點二，跌幅與上月相同。

二手住宅方面，十月一線城市價格較上月上漲百分之○點二，漲幅與上月相同。其中上海上漲百分之○點五，廣州上漲百分之○點二，深圳上漲百分之○點一，北京持平。二、三線城市二手住宅價格均下跌百分之○點三。七十個城市中，二手住宅價格較上月上漲的城市僅七個，比九月減少二個。

從年增率來看，十月一線城市新建住宅價格年減百分之○點一，跌幅較上月收窄○點四個百分點；二、三線城市分別年減百分之二點○和百分之三點六。一線城市二手住宅價格年減百分之○點四，跌幅較上月收窄一點一個百分點，二、三線城市則分別年減百分之四點一和百分之五點○。

房價 大陸 一線城市

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