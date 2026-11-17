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內地首個 深圳外貿逾人民幣5萬億元

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

廣東深圳市商務局局長張非夢表示，根據最新數據，深圳外貿再攀新高，已成為大陸內地首個外貿進出口超五萬億元（人民幣，下同）的城市。 　　

中新社報導，據深圳海關統計，今年前十個月，深圳累計進出口五點二五萬億元，也是歷史上首次突破五萬億元大關，同比增長百分之四十點九。其中，出口二點七一萬億元，同比增長百分之十九點七；進口二點五四萬億元，同比增長百分之七十三點七。 　高水平開放與持續創新正不斷成為深圳外貿增長的核心動力。張非夢表示，深圳持續敞開大門、擴大進口，今年以來舉辦十場「共享大市場．出口中國」深圳系列活動，同步推出「進口十條」專項政策，為全球貿易夥伴打通渠道，降低貿易成本。     　　

作為「超級買家」，深圳今年前三季度進口規模達二點二四萬億元、同比增長百分之七十點一。來自馬來西亞、越南的榴槤大批量經深圳口岸進入中國市場。 　　

作為「中國工業第一城」深圳新技術、新產品競相湧現。今年前三季度，三Ｄ打印機、數字照相機、智能手機等深圳優勢產品出口合計同比增長百分之十五點五。深圳不僅為全球消費者提供豐富多元的產品，更為全球經貿合作持續注入新活力、開闢新空間。

張非夢是在十四日的二○二六年亞太經合組織領導人會議周新聞中心舉行專場中外媒體記者會上透露。當天，中共廣東省委常委、ＡＰＥＣ會議廣東省籌備工作領導小組副組長兼辦公室主任王曦在會上稱，廣東不斷深化與全球二百一十多個國家和地區的多領域合作。今年廣東外貿有望邁上十一萬億元大台階。

今年前三季度，廣東對ＡＰＥＣ其他經濟體進出口五點七四萬億元，同比增長百分之二十六點四。

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