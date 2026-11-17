閩台知識產權圓桌會議 廈門召開

二○二六閩台知識產權圓桌會議十三日在福建廈門舉行。會議以「數智時代兩岸知識產權協同創新與規則變革」為主題，海峽兩岸百餘名知識產權界人士參會，共議數智時代知識產權賦能創新發展的新路徑。

新華社報導，本次會議圍繞「跨域協同·融合創新—數智時代知識產權全域發展與產業創新共同體建設」、「智能創作·版權新界—ＡＩＧＣ與知識產權規則重塑」、「數據要素·算法治理—人工智能時代數據保護與競爭新秩序」等議題展開交流研討。會議還設立「海峽兩岸知識產權青年論壇」平行分論壇，旨在搭建兩岸青年知識產權人才交流互鑒平台。

福建省市場監督管理局黨組成員、省知識產權發展保護中心主任劉徵穎在致辭中表示，當前數字技術、人工智能加速迭代，知識產權規則體系迎來深刻變革，兩岸知識產權協同創新空間更加廣闊。期待兩岸同仁化共識為行動，化交流為合作，圍繞前沿領域開展案例研判。

廈門大學副校長尤延鋮在致辭中表示，期待兩岸智慧交匯、經驗互鑒，探索數智時代閩台知識產權協同發展的新機遇。

聯發科技股份有限公司資深副總經理暨法務長宿文堂期待兩岸知識產權界人士、企業法務團隊加強交流，協力降低產業創新的知識產權服務成本，更好支撐兩岸產業協同創新。

本次會議由廈門大學知識產權研究院、國家知識產權培訓（福建）基地、國家知識產權戰略實施（廈門大學）研究基地主辦，福建省市場監督管理局（知識產權局）支持。