兩岸農博會、花博會 杭州舉辦

二○二六年海峽兩岸現代農業博覽會．海峽兩岸花卉博覽會十三日在浙江杭州開幕，至十六日閉幕。本次博覽會以「兩岸三農融合發展」為主題，設置兩岸農業融合、兩岸優質品牌、台灣特色農食產品三大展區，展覽展示面積近一萬平方米，匯聚兩岸三百五十餘家企業帶來的上千種產品，展示兩岸農業融合發展新成效、產業合作新成果。

中新社報導，今年的兩岸農博會作為海峽兩岸現代農業展區，納入第二十三屆中國國際農產品交易會，與農交會同期同地舉辦，共享宣傳推廣、採購商邀約資源等，為參展企業提供更大機遇。

兩岸農博會期間還將舉辦兩岸特色農漁產品產銷對接洽談、「兩岸好物節」直播逛展、台胞參訪交流等活動，讓展覽成為傳遞鄉愁記憶、彰顯兩岸農業文化底蘊的「會客廳」。

本屆海峽兩岸現代農業博覽會以「兩岸三農、融合發展」為主題，設置「岸農業融合展區」、「兩岸優質品牌展區」、「兩岸園藝花卉展區」、「台灣特色產品展區」等四大展區板塊，全面展示兩岸農業融合發展新成效、台灣特色農漁新產品，並以展示展銷為媒介，積極推動兩岸農業農村人員往來、經貿交流、市場銜接、產業合作、文化交融。

博覽會期間還將開展「兩岸好物節」、採購商集中選品、新品推介產銷對接等系列活動 。本屆博覽會邀請台灣農業社會團體、台資農業企業和參與兩岸農業交流合作的各類主體參展，集中推介兩岸農業「五新」科技成果。

連續第三年參加博覽會，台灣青年曾俊源在浙江創業多年，他把台灣鳳梨酥工藝與浙江的楊梅結合，建成數字化楊梅酥生產線，帶動許多民宿、梅農大戶增收。他說，之前展位比較小，今年特意換了更大的。這裡能讓更多人認識我的產品，接觸更多渠道商。

在福建結婚安家的台灣青年李柏賢把家裡的肉鬆手藝帶到了大陸，這些年結合不同地方的農產品特色創新推出多種口味的肉鬆。他說，希望能把老手藝傳承下去，同時能幫助不同的鄉村發展。