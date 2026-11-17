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融合發展 兩岸茶博會 176台企參展

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
第十八屆海峽兩岸茶博會熱鬧登場，入場參觀民眾在挑選茶具。新華社
第十八屆海峽兩岸茶博會熱鬧登場，入場參觀民眾在挑選茶具。新華社

以「三茶統籌．融合發展」為主題的第十八屆海峽兩岸茶業博覽會十四日在福建省武夷山市舉行。本屆茶博會共吸引近九百家企業參展，其中來自台灣的企業一七六家。

新華社報導，本屆茶博會設置茶創意館、茶藏館、茶融合館、茶和天下館等四大主題展館，首次設立新式茶飲、何以工夫展區。展會持續凸顯兩岸交流特色，加大台灣參展企業邀約力度。台灣展區標準展位增至二百一十個，較上屆增加百分之五，集中展示台灣高山茶、茶文創、特色製茶技藝和茶食品。

茶博會台灣館內，首次參展茶博會的「九○後」台青張峻維正向來賓推介凍頂烏龍。「這次我們帶來了十四款烏龍茶產品。」他說，武夷山是世界烏龍茶、紅茶發源地，來這裡參展，主要想了解茶文化的起源，同時也希望通過茶博會這個平台廣交朋友，進一步拓展市場。

茶博會已經成為兩岸茶業經貿文化交流的重要平台，這是不少參展台商的共同感受。早年帶著茶樣來「探路」，後來帶著兒子和鄉親來對接客商、熟悉市場…台灣嘉義縣阿里山茶業合作社負責人林育丞是茶博會的「老面孔」。自首屆茶博會以來，他從未缺席。

「來武夷山，就像回家一樣！」林育丞說，這些年，親眼見證一系列有溫度、有力度的惠台利民措施接連落地，吸引越來越多台灣同胞，特別是年輕一代的茶人、創業者跨越海峽，到大陸紮根逐夢，尋找人生新機遇。

茶博會期間，還舉辦第八屆海峽兩岸茶文化研習營、「朱子杯」民間鬥茶賽、「茶香兩岸」主題八閩美食嘉年華等兩岸交流活動。來自海峽兩岸的台商、台青代表將參觀南平「三茶」統籌發展展示館，尋訪萬里茶道起點，參觀興賢古街台緣館，在行走中感受南平茶文化的厚度與新氣象。

本屆茶博會由海峽兩岸茶業交流協會、中華茶人聯誼會、華僑茶業發展研究基金會、台灣農會、台灣區製茶工業同業公會共同主辦，相關活動將持續至十一月十八日。

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