阿里巴巴發布新一代AI模型Qwen4-Max 成本降58%並強化安全防護

大陸科技巨頭阿里巴巴發布新一代旗艦人工智慧（AI）模型Qwen4-Max，擁有2.4兆參數，支援百萬Token（詞元）上下文視窗。阿里巴巴表示，新模型提升處理複雜專業及科學工作的能力，以更少的Token消耗實現更高性能，部分任務平均成本降低58%，同時強化安全防護，降低模型遭濫用的風險。

路透報導，阿里巴巴15日推出新一代旗艦AI模型，強化處理複雜專業及科學工作的能力，並提升對安全風險的防護。阿里巴巴指出，新模型可勝任廣泛的創意及專業工作，包括3D建模、遊戲開發、精密製造、金融、法律、醫療保健及前沿科學研究等領域。

報導提到，Qwen4-Max相較今年8月發布的Qwen3.8-Max，以更少的Token消耗取得更高的性能及成本效益。阿里巴巴在新模型訓練過程中加入安全檢測，以減少程式碼注入、記憶體安全缺陷及越權存取等漏洞，同時加強防範模型被用於網路犯罪及危險材料相關用途。

另據阿里巴巴「千問大模型」微信公眾號，Qwen4-Max採用Qwen4系列全新架構，擁有2.4兆參數，具備原生視覺能力，支援百萬Token上下文視窗，並強化專業工具運用、長程任務執行及成果交付能力。新模型已上線千問AI平台，對外提供應用程式介面（API）服務，也可透過千問App、千問辦公及Qwen Studio等應用直接體驗。

在運算效率方面，阿里巴巴稱，Qwen4-Max在Work360評測中，兩檔推理強度下的Token消耗分別減少約24%及35%；在Terminal-Bench 4.0測試中，則分別減少約48%及49%。新模型也全面下調API定價，尤其大幅降低快取命中價格。在Work360評測中，單個任務的平均費用由人民幣26.58元降至11.16元，降低58%。

在實際應用方面，阿里巴巴介紹，Qwen4-Max可使用Blender等工具完成3D建模，也能操作Unity、Unreal Engine等遊戲引擎，完成場景搭建、玩法設計及測試。在汽車製造領域，模型可協助產線規劃、零件設計及加工驗證；在金融、法律與醫療領域，則可處理複雜資料並輔助專業分析。

在網路安全方面，阿里巴巴指出，公司依照任務的具體用途篩選訓練資料，保留用於漏洞驗證、檢測及修復等防禦任務的資料，剔除用於提升攻擊能力等進攻任務的資料。經內部安全專家審查，新模型的網路安全防禦能力大幅提升，針對攻擊性用途的防護能力也顯著增強，尚未發現模型具備造成大規模網路安全風險的能力。

路透稱，大陸科技企業在全球開放權重AI模型領域占據重要地位，正展開激烈競爭，力求打造性能更強大的系統，同時避免運行成本過高。近幾個月來，大陸AI模型開發商在發布新模型時，也愈來愈多披露安全測試情況，以回應全球對AI失控風險日益升高的擔憂。