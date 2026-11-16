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黃仁勳去職 中媒：催化國產晶片自主研發與替代進程

中央社／ 台北16日電
中國科技與戰略風雲學會研究員陳經指出，在黃仁勳離職前，輝達在中國市場的份額已呈現萎縮，進入「後黃仁勳時期」，輝達的中國業務恐將面臨更大挑戰。 路透
中國科技與戰略風雲學會研究員陳經指出，在黃仁勳離職前，輝達在中國市場的份額已呈現萎縮，進入「後黃仁勳時期」，輝達的中國業務恐將面臨更大挑戰。 路透

針對輝達NVIDIA）前執行長黃仁勳近期因個人風波辭職一事，部分外媒預測此舉將嚴重衝擊依賴美國晶片與技術的中國人工智慧（AI）產業，稱中國將成為「最大輸家」。對此，環球時報與北京日報相繼發文強調，此事對中國AI晶片市場的直接影響有限，反而將進一步催化國產晶片的自主研發與替代進程。

環球時報於11月14日發表題為「唱衰中國AI，美媒邏輯太荒唐」的評論文章反擊。中國科技與戰略風雲學會研究員陳經指出，在黃仁勳離職前，輝達在中國市場的份額已呈現萎縮，進入「後黃仁勳時期」，輝達的中國業務恐將面臨更大挑戰。

電信與互聯網分析師馬繼華亦表示，美國對中國科技遏制的深層邏輯是將商業決策與地緣政治博弈掛鉤，美方未來或將進一步收緊晶片出口管制。然而從市場現實來看，輝達高層人事震盪對中國市場的直接衝擊極為有限，反倒成為推動中國企業加速自主研發的契機。

北京日報旗下微信公眾號「長安街知事」則以「黃仁勳的去留，不改變我們的方向」為題指出，黃仁勳下台是美國內部種族歧視與黨爭等多重因素交織的結果。文章預警，美國鷹派勢力可能借題發揮，推動更嚴苛的法案，甚至立法阻止中國企業從海外遠程獲取美國算力。

儘管面臨潛在的封鎖升級，中國官媒強調國內自研基礎已具備充分準備。數據顯示，今年初美國有條件放寬對中出口H200晶片時，中國企業並未如對方設想般大規模採購。此外，今年上半年中國數據中心AI加速晶片市場格局已發生顯著變化，華為的市場份額攀升至28%，而輝達的份額則降至34%，雙方差距大幅縮小。

不過，在看好國產晶片市占率上升的同時，中國官媒亦坦承，當前技術發展仍面臨挑戰，明確指出在CUDA軟體系統生態兼容性以及大規模算力穩定性等短板上，未來仍需產業界持續投入資源以求補齊。

「長安街知事」14日也刊文指出，在中美人工智慧競爭中，黃仁勳「在客觀上發揮了特殊的平衡作用」，他出於商業考量，在晶片出口問題上一直積極推動美國政府放寬對中管制。

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