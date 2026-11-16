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DeepSeek自承算力不足 近日設定多種限制引議

中央社／ 台北16日電

中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）近日在運作中向用戶提示，因「算力不足」不再支援閒置超過7天的長對話，且設定單次輸入文字4萬字的上限，引發外界對其算力供應能力等擔憂。

綜合科創板日報等中國媒體報導，多名DeepSeek用戶連日反映，DeepSeek系統近來經常出現「因算力不足，不再支持超過7天不活躍（閒置）的長對話」的提示，並設定了4萬字的單次輸入文字上限，且聲明不再支持閒置超過72小時的對話。

另有用戶提到，DeepSeek近來也開始對用戶限制每天的對話額度，一旦達到上限，就會跳出「因服務器（伺服器）繁忙，使用額度已達上限」的提示。

報導提到，DeepSeek近來不同於以往系統中斷，直接以「算力不足」為由限制用戶使用，引發外界對其算力供應能力及其現行的免費服務模式，能否長久持續下去的擔憂。

DeepSeek的AI模型曾被視為中國AI的先驅，但也多次傳出系統異常的情事，今年10月15日即發生近5小時的系統中斷；最近一次系統暫時中斷則發生在11月7日。

DeepSeek 算力 上限

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